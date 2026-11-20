Ova objava je deo serije Globalnih glasova pod nazivom „U centru pažnje“ za novembar 2026. godine, koja pokriva temu „Pravda kao infrastruktura”. U ovom izdanju „U centru pažnje“, Globalni glasovi sarađuju sa Haškim institutom za inovacije prava (HiiL) kako bi istakao načine na koje pravda funkcioniše kao kritična infrastruktura za svako društvo. Možete podržati ovo izveštavanje doniranjem ovde.

Novorođenče crnkinje rođeno u klinici u tokijskom okrugu Meguro postalo je meta niza rasističkih uznemiravanja na mreži.

Klinika je objavila bebinu fotografiju sa čestitkama na svom nalogu na društvenim mrežama kao deo svoje rutinske foto serije „bebe rođene ovog meseca. Snimak ekrana objave se široko proširio na X-u, dobivši više od 1,3 miliona pregleda u roku od jednog dana. Objava je privukla mnoge komentare pune mržnje, pune antiimigrantskih osećanja i rasne diskriminacije prema ljudima koji nisu belci i nisu Japanci. Neki od komentara punih mržnje dobili su hiljade lajkova.

Svi komentari su od tada uklonjeni sa objave, a klinika je onemogućila komentarisanje na svom Instagramu.

Ovaj incident baca svetlo na dva problema u japanskom društvu. S jedne strane, on odražava koliko je rasistički govor mržnje i dalje raširen u Japanu. Ali šire gledano, on otkriva nedostajući sloj pravosudne infrastrukture: Japan nema nezavisnu komisiju za ljudska prava ovlašćenu za rešavanje žalbi na diskriminaciju, nema primenljiv nacionalni zakon o govoru mržnje i nema efikasan način da se platforme primoraju da uklone govor mržnje usmeren na čitave grupe.

Dok neki kulturni kritičari tvrde da široko rasprostranjena rasna diskriminacija u Japanu proizilazi iz nedovoljnog interesovanja mlađe generacije za strane kulture i razvoj, drugi tvrde da je rasprostranjenost govora mržnje na mreži u velikoj meri povezana sa nedostatkom efikasnog domaćeg zakonodavstva i obrazovanja o ljudskim pravima.

Uprkos tome što je potpisnik Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) od 1995. godine, Japan nije usvojio Zakon o zaštiti ljudskih prava niti/span> osnovao nezavisnu nacionalnu instituciju za ljudska prava koja bi istraživala kršenja ljudskih prava i kažnjavala počinioce. Iako je bilo brojnih pokušaja da se usvoji takav zakon, on je više puta podnet na razmatranje tokom 2000-ih i početkom 2010-ih. Kritičari kažu da su napori propali jer se javnost plašila da bi to moglo da krši slobodu govora zaštićenu Ustavom.

Krezubi nacionalni zakoni protiv diskriminacije

Stoga, umesto donošenja sveobuhvatnog skupa zakona, bavi se diskriminacijom i ljudskim pravima kroz zakone koji se odnose na specifična pitanja, kao što su Zakon o promociji obrazovanja o ljudskim pravima i podizanju svesti o ljudskim pravima (2000), Zakon o eliminaciji diskriminacije osoba sa invaliditetom (2013), Zakon o promociji napora za eliminaciju nepravednog diskriminatorskog govora i ponašanja prema osobama iz zemalja porekla koje nisu Japan (2016), Zakon o promociji eliminacije diskriminacije Burakumin (2016), kao i Zakon o promociji javnog razumevanja različitosti seksualne orijentacije i rodnog identiteta (2023), koji imaju za cilj podizanje javne svesti o ljudskim pravima i pružanje vladine podrške, a ne kriminalizaciju govora mržnje i diskriminacije.

Na primer, iako je Zakon o eliminaciji govora mržnje donet kako bi se obuzdali ksenofobični ulični skupovi koji plaše etničke manjine koje žive u Japanu, kao što je serija protesta protiv korejske osnovne škole u Kjotu između decembra 2009. i marta 2010. godine, on ne proglašava govor mržnje nezakonitim, niti kažnjava prekršioce novčanim ili zatvorskim kaznama.

Štaviše, zakon štiti samo strance sa legalnim statusom, ali isključuje nedokumentovane migrante, tražioce azila i autohtone narode, uključujući Ainue i Rjukjuane. Pravni obim zakona je u suprotnosti sa preporukama UN-a, koje navode da potpisnik Konvencije o suzbijanju rasne diskriminacije mora „osigurati da se zakonske garancije protiv rasne diskriminacije primenjuju na nedržavljane bez obzira na njihov imigracioni status i da sprovođenje zakona nema diskriminatorni efekat na nedržavljane“. Pravni stručnjaci su kritikovali restriktivnu klauzulu zakona jer, kako kaže Šudži Oda, predsednik Advokatske komore Dai-Iči u Tokiju, „daje povoda za lažnu obrnutu implikaciju da je govor mržnje usmeren ka pojedincima bez legalnog statusa boravka dozvoljen“

Nemoćni zakoni protiv diskriminacije uspevaju da obuzdaju samo eksplicitne diskriminatorne akcije protiv osoba sa invaliditetom, Burakumin (feudalnih izopštenika), LGBTQ+ osoba i stranaca sa legalnim statusom; nisu eliminisali govor mržnje. MU međuvremenu, ulični protesti protiv imigrantske i uvezene radne snage su porasli usred stagnacije lokalnih plata, inflacije i rastućih troškova života. Iako su ovi protesti obično malog obima, oni privlače veliki broj komentara na društvenim mrežama, sa mnoštvom diskriminatornih opaski i govora mržnje protiv stranaca.

Pored toga, nijedan od gorepomenutih zakona nema mehanizam za primoravanje internet platformi da uklone štetan sadržaj; to dovodi do širenja ksenofobije, homofobije, mržnje prema društvenim manjinama i rasističke onlajn kulture.

Kavasaki model

Kako je japanska nacionalna politika zaustavila donošenje Zakona o zaštiti ljudskih prava, neke lokalne samouprave su počele da grade pravni okvir odozdo nagore kako bi se rešile lokalne nemire usmerene na etničke manjine.

Grad Kavasaki, u kojem živi velika korejska populacija Zainiči u prefekturi Kanagava, bio je prva opština u Japanu koja je uvela kaznene lokalne zakone kako bi obuzdala proteste koji „vređaju ljudsko dostojanstvo drugih”, kako je to opisalo gradsko Ministarstvo pravde.

Od usvajanja nacionalnog Zakona o promociji obrazovanja i svesti o ljudskim pravima 2000. godine, grad je 2000. godine usvojio sopstvenu Uredbu o pravima deteta i 2001. godine Uredbu o ombudsmanu za ljudska prava, što je otvorilo put za uspostavljanje lokalnog nezavisnog sistema ombudsmana za ljudska prava za prijem i istragu žalbi na maltretiranje, zlostavljanje i diskriminaciju.

Nakon talasa demonstracija koje su pozivale na isključivanje ljudi stranog porekla oko 2013. godine, grad je u decembru 2019. godine doneo Uredbu o stvaranju grada koji poštuje ljudska prava i slobodan je od diskriminacije u decembru 2019. godine, koja zabranjuje diskriminacija na osnovu rase, nacionalnosti, etničkog porekla, pola, seksualne orijentacije i invaliditeta. Uredba takođe zabranjuje upotrebu zvučnika, plakata ili letaka koji podstiču mržnju prema ljudima koji potiču izvan Japana i njihovim potomcima. UPrema Uredbi, identitet ponovljenih prekršilaca biće javno objavljen i mogli bi biti kažnjeni novčanom kaznom do 500.000 jena (približno 3.130 američkih dolara). Grad bi takođe vodio evidenciju grupa mržnje i zabranio im korišćenje javnih objekata, kao što su sportski objekti i parkovi.

Štaviše, uredbom je osnovan stručni panel ovlašćen da pregleda govor mržnje i naloži onlajn platformama da uklone ekstremni sadržaj usmeren na određenu grupu ljudi i otkriju identitet počinilaca.

Iako je uredba uspela da smanji diskriminatorne proteste protiv korejsko-japanskih zajednica u gradu Kavasaki, ona je nemoćna kada se protesti odvijaju u susednim jurisdikcijama. Štaviše, do sada krivična kazna lokalne uredbe samo kažnjava zlostavljače usmerene na ljude poreklom izvan Japana; LGBT+, osobe sa invaliditetom i starosedelačke zajednice su ostale nezaštićene. Ne može kažnjavati stanodavce ili poslodavce koji diskriminišu i ima ograničenu moć nad onlajn zlostavljanjem, jer internet kompanije nisu pravno obavezane lokalnim zakonima.

Obrazovanje o ljudskim pravima pretvoreno u moralno obrazovanje

Različita tela UN-a su više puta kritikovala Japan zbog toga što nije doneo sveobuhvatni zakon protiv diskriminacije i osnovao nezavisnu komisiju za istragu i krivično gonjenje zlostavljača u skladu sa „Pariskim principom”, zvaničnim međunarodnim standardima za nacionalne institucije za ljudska prava. Pa ipak, do danas, japanskom društvu još uvek nedostaje konsenzus i odlučnost da usvoji Zakon o zaštiti ljudskih prava.

Dok zagovornici odugovlačenja zakona navode potencijalna kršenja slobode govora, dublji razlog se odnosi na lokalnu ksenofobiju i percepciju ljudskih prava.

Koncept ljudskih prava je uveden u Japan pre oko 150 godina, tokom perioda modernizacije Japana koji je počeo krajem Edoa i početkom Meidži ere. Međutim, kada je Ustav Japanskog carstva proglašen 1889. godine, on je definisao prava građana ne kao urođena ljudska prava, već kao „prava podanika“ koja je dodelio car.

Tek nakon Drugog svetskog rata koncept univerzalnih ljudskih prava ponovo je uveden i lokalizovan kako bi se kritikovala japanska militarizacija društva tokom rata i zločini nad ne-Japanima. Pa ipak, obrazovanje o ljudskim pravima u školama se često meša sa konvencionalnim moralnim obrazovanjem, koje naglašava individualnu odgovornost prema porodici, društvu i zemlji, kao i potrebu za održavanjem harmoničnih ljudskih odnosa kroz međuljudsku ljubaznost i obzirnost.

Međutim, pristup individualnog morala previđa strukturne uzroke diskriminacije i ne uspeva da osnaži pojedince kao nosioce prava da se pozabave problemom sistematske diskriminacije, kao što je istakla grupa japanskih nastavnika iz Instituta za globalno obrazovanje i kulturu u predlogu za bolju integraciju moralnog i obrazovanja o ljudskim pravima 2014. godine:

日本では人権教育・啓発の場で「おもいやり」「やさしさ」などが強調される一方で、権利そのものを学習することは低調である。[…] […]具体的な「権利」という側面も、また「社会的に」問題を解決しようという側面も極めて弱い。「思いやり」を強調する抽象的・心情主義的教育は、私的な人間関係の中での問題解決ばかりを強調し、権利を具体的に考え実現しようとする力をむしろ弱めているといえる。

U Japanu, kampanje za obrazovanje i podizanje svesti o ljudskim pravima stalno su naglašavale koncepte poput „razmatranja prema drugima“ (omoi-yari) i „ljubaznosti“, dok su umanjivale značaj obrazovanja o pravima. […] Izuzetno je slabo u bavljenju različitim aspektima individualnih prava i društvenog rešavanja problema vezanih za prava. Naglasak na „razumevanju“ je i apstraktan i sentimentalan; Kao takvo, obrazovanje se oslanja isključivo na rešavanje problema u okviru privatnih međuljudskih odnosa i stoga će oslabiti sposobnost konkretnog razmišljanja o pravima i ostvarivanju tih prava.

Ranije ove godine, organizacija Human Rights Watch pozvala je novoizabranu premijerku Sanae Takaiči da donese sveobuhvatni zakon protiv diskriminacije i stvori nezavisno nacionalno telo za ljudska prava kako bi se rešilo pitanje porasta ksenofobičnih osećanja prema imigrantima. Iako desničarska vlada nema nameru da vaskrsne Zakon o zaštiti ljudskih prava, formirana je građanska koalicija koja se zalaže za nezavisnu Nacionalnu instituciju za ljudska prava sa istražnim i korektivnim ovlašćenjima za rešavanje problema diskriminacije i kršenja ljudskih prava do 2028. godine.