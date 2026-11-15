Ovaj post je deo serije „U centru pažnje“ magazina Globalni glasovi za oktobar 2026. godine, pod nazivom „Velike tehnološke kompanije i autoritarizam”. U ovom izdanju „U centru pažnje“, istražujemo kako velike tehnološke kompanije olakšavaju i ometaju autoritarne vlade i prakse i kako ovi izbori utiču na globalni Jug. Možete podržati ovo izveštavanje doniranjem ovde.

Svaka pretraga, interakcija na društvenim mrežama i razgovor sa alatom veštačke inteligencije (VI) mogu ostaviti informacije o svom korisniku. Pojedinačno, ovi digitalni tragovi mogu izgledati beznačajno. Međutim, zajedno mogu otkriti interesovanja, navike, preferencije i obrasce ponašanja koji imaju značajnu komercijalnu i političku vrednost.

Kako VI postaje sve više ugrađen u svakodnevni život, tehnološke kompanije pronalaze nove načine da koriste podatke za razvoj svojih proizvoda, personalizaciju usluga i generisanje prihoda. Iako ovi razvoji nude značajne koristi, oni takođe postavljaju teško pitanje: Koliko kontrole ljudi zadržavaju nad svojim ličnim podacima u svetu koji sve više oblikuje veštačka inteligencija?

Problem se proteže dalje od politika privatnosti i ugovora sa korisnicima. Tiče se rastuće moći tehnoloških kompanija da prikupljaju informacije, donose zaključke o pojedincima i utiču na digitalna okruženja u kojima ljudi komuniciraju, rade i pristupaju informacijama.

Posao saznavanja više o nama

U septembru 2024. godine, Federalna trgovinska komisija Sjedinjenih Država (FTC) objavila je nalaze istrage o devet glavnih kompanija za društvene medije i strimovanje videa, uključujući Meta, YouTube, TikTok, i Twitch u vlasništvu Amazon-a.

FTC je izvestila da su ove kompanije prikupile opsežne informacije o korisnicima, a u nekim slučajevima i o nekorisnicima. Informacije su uključivale lične podatke, interesovanja, onlajn aktivnosti i podatke dobijene iz drugih izvora. Istraga je takođe izazvala zabrinutost zbog dugog čuvanja podataka, neadekvatne zaštite privatnosti i upotrebe ličnih podataka u automatizovanim sistemima, uključujući veštačku inteligenciju.

Izveštaj je istakao bitnu neravnotežu: kompanije mogu da sakupljaju značajne informacije o pojedincima, dok te osobe mogu imati ograničeno razumevanje kako se njihovi podaci koriste ili kako da spreče određene upotrebes.

VI dodaje još jednu dimenziju ovom problemu. Podaci mogu pomoći u obučavanju modela, poboljšanju preporuka i pokretanju automatizovanih odluka. Međutim, što je veća količina i raznolikost informacija kojima kompanije mogu pristupiti, to je važnije uspostaviti jasna ograničenja u njihovom prikupljanju i korišćenju.

Zabrinutost nije u tome što svaka kompanija koja prikuplja podatke nužno deluje zlonamerno. Umesto toga, radi se o tome da sistemi dizajnirani da maksimiziraju komercijalnu vrednost informacija mogu stvoriti podsticaje za prikupljanje više podataka nego što ljudi razumno očekuju ili razumeju.

Uključivanje po kojoj ceni?

Za milione ljudi, VI nudi mogućnosti koje su ranije bile teško dostupne. Studenti mogu koristiti alate veštačke inteligencije za podršku učenju, mala preduzeća mogu poboljšati svoje poslovanje, a novinari mogu istražiti nove pristupe istraživanju i proizvodnji.

U zemljama poput Nigerije, gde pristup resursima i profesionalnim uslugama može biti neujednačen, ovi alati bi mogli pomoći u smanjenju određenih praznina. Sistemi VI koji podržavaju lokalne jezike i odražavaju različita kulturna iskustva takođe bi mogli učiniti digitalne usluge pristupačnijim.

Međutim, uključivanje bi trebalo da znači više od omogućavanja ljudima da koriste tehnologiju. Takođe bi trebalo da znači osiguravanje da razumeju uslove pod kojima je koriste i da zadrže značajna prava nad svojim informacijama.

Mnoge digitalne usluge su regulisane dugim rokovima i politikama privatnosti koje korisnici mogu prihvatiti bez potpunog razumevanja implikacija. Neki proizvodi veštačke inteligencije takođe postavljaju pitanja o tome da li se informacije dostavljene putem upita, otpremljenih dokumenata ili drugih interakcija mogu zadržati ili koristiti za poboljšanje modela.

Precizne prakse se razlikuju između kompanija i proizvoda. Ipak, korisnicima su potrebna jasna objašnjenja o tome koje se informacije prikupljaju, zašto su potrebne, koliko dugo se čuvaju i da li se mogu koristiti u svrhe koje prevazilaze neposrednu uslugu.

Bez ovih zaštitnih mera, koristi od uključivanja VI rizikuju da dođu sa nevidljivim troškom: smanjenom kontrolom nad ličnim podacima.

Kada korporativna moć liči na nadzor

Veza između velikih tehnoloških kompanija i autoritarizma zahteva pažljivo ispitivanje. Autoritarizam nije samo prikupljanje podataka od strane privatnih kompanija. On podrazumeva koncentraciju i korišćenje moći na načine koji potkopavaju odgovornost, prava i slobode.

Međutim, opsežno prikupljanje korporativnih podataka može stvoriti uslove koji olakšavaju nadzor. Detaljni lični podaci mogu podržati profilisanje, ciljano ubeđivanje i predviđanje individualnog ponašanja. U zavisnosti od okolnosti, preduzeća, vlade ili drugi akteri mogu iskoristiti ove mogućnosti.

Rizici postaju stvarno ozbiljni kada se ličnim podacima može pristupiti ili deliti bez adekvatnih mera zaštite, kada automatizovani sistemi donose posledične odluke bez smislenog nadzora ili kada ljudi imaju malo mogućnosti da ospore način na koji se njihove informacije koriste.

Koncentrisana korporativna moć dodaje još jednu zabrinutost. Kada mali broj kompanija kontroliše široko korišćene digitalne platforme, usluge VI i velike bazene informacija, pojedinci mogu da imaju malo praktičnih alternativa. Napuštanje platforme može značiti gubitak pristupa profesionalnim mrežama, kupcima, zajednicama ili osnovnim uslugama.

To ne znači da je svaki sistem VI alat za nadzor ili da svaka tehnološka kompanija namerava da ograniči slobodu. To znači da infrastruktura digitalnog života zaslužuje pažnju jer se njene mogućnosti mogu koristiti na načine koji prevazilaze njihovu prvobitnu komercijalnu svrhu.

Izazov zaštite podataka u Nigeriji

Nigerija ima pravni okvir namenjen zaštiti pojedinaca od zloupotrebe njihovih ličnih podataka. (The Nigeria Data Protection Act 2023) Zakon o zaštiti podataka Nigerije iz 2023. godine osnovao je Komisiju za zaštitu podataka Nigerije i pruža okvir za zakonitu, pravednu i odgovornu obradu ličnih podataka.

Zakonodavstvo je važan korak, ali efikasna zaštita takođe zavisi od implementacije, javne svesti i sposobnosti regulatora da pozivaju organizacije na odgovornost.

Kako Nigerijci sve više usvajaju usluge zasnovane na VI, pitanja o upravljanju podacima postaju sve hitnija. Korisnici moraju da razumeju svoja prava, dok organizacije moraju da preuzmu odgovornost za objašnjenje svojih praksi i zaštitu informacija koje prikupljaju.

Postoji i šire pitanje zastupljenosti. Ako se sistemi VI-e razvijaju korišćenjem podataka koji neadekvatno odražavaju nigerijske jezike, kulture i društvene realnosti, njihove koristi mogu biti neravnomerno raspoređene. Odgovorno upravljanje VI-om stoga mora da se bavi i zaštitom ličnih podataka i uključivanjem zajednica čija su iskustva često nedovoljno zastupljena.

UNESKO-va Preporuka o etici veštačke inteligencije naglašava privatnost, zaštitu podataka, transparentnost, odgovornost i pravednost tokom celog životnog ciklusa veštačke inteligencije. Ovi principi pružaju korisnu osnovu za osiguravanje da tehnološki napredak poštuje ljudska prava.

Inovacija ne sme doći na račun kontrole

Izazov nije odbaciti veštačku inteligenciju ili sprečiti kompanije da koriste podatke za razvoj korisnih tehnologija. Izazov je uspostaviti granice koje omogućavaju inovacije bez pretvaranja lične privatnosti u prihvatljivu žrtvu.

Tehnološke kompanije treba da minimiziraju nepotrebno prikupljanje podataka, jasno saopšte svoje politike, pruže smislene izbore i ojačaju zaštitu od neovlašćenog pristupa. Regulatori moraju da obezbede da postojeći zakoni ostanu efikasni kako se mogućnosti veštačke inteligencije razvijaju, dok korisnicima trebaju pristupačne informacije o pravima koja su im na raspolaganju.

U krajnjoj liniji, digitalna inkluzija se ne može meriti samo brojem ljudi koji koriste veštačku inteligenciju. Takođe se mora razmotriti da li ti ljudi mogu bezbedno da učestvuju, razumeju sisteme na koje se oslanjaju i da li imaju smislenu kontrolu nad svojim informacijama.

Kako veštačka inteligencija postaje sve moćnija, pitanje više nije samo šta tehnologija može da uradi sa našim podacima. To je ko odlučuje šta se može učiniti, ko ima koristi od tih odluka i ko ima moć da ih ospori.

Budućnost VI ne bi trebalo da bude definisana samo onim što mašine uče o nama, već i time koliko kontrole zadržavamo nad sobom.