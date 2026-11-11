Ovaj post autora Džuda Udoa Ila deo je serije „U centru pažnje“ magazina Globalni glasovi za novembar 2026. godine, pod nazivom „Pravda kao infrastruktura”, gde se Globalni glasovi udružuju sa Haškim institutom za inovacije prava (The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) kako bi istakli načine na koje pravda funkcioniše kao kritična infrastruktura za svako društvo. Možete podržati ovo izveštavanje doniranjem ovde.

Zamislite da posetite bolnicu sa teškom bolešću i otkrijete da svaki pacijent dobija iste lekove, bez obzira na simptome. S pravom bismo ovo nazvali neuspehom zdravstvene zaštite. Pa ipak, ovo je izuzetno slično načinu na koji se pravda sprovodi u većem delu sveta.

Izgradili smo pravosudne sisteme oko institucija, a ne oko ljudi, procedura, a ne oko problema, i pravnih tradicija, a ne oko životne stvarnosti. Napredak merimo brojem izgrađenih sudova, imenovanih sudija i donetih zakona, dok nedovoljno pažnje posvećujemo tome da li obični ljudi zapravo mogu da reše sporove koji im ometaju živote.

Ova institucionalna opsesija odražava dublji neuspeh u načinu na koji razumemo razvoj. Pravda nije samo pravna usluga ili moralna težnja. Ona je neophodna za ekonomsku i društvenu infrastrukturu. Naš kolektivni neuspeh da je tretiramo kao takvu potkopava razvoj, produbljuje nejednakost i ugrožava globalnu stabilnost. Sa nivoom nezadovoljstva širom sveta, nepoverenjem u institucije, siromaštvom i nejednakošću, i sve većim tragovima nasilnih sukoba, moramo se ponovo fokusirati na ono što je neophodno da bismo izlečili naš krvavi svet.

Infrastruktura za razvoj koja nedostaje

Kada vlade i međunarodne finansijske institucije razgovaraju o infrastrukturi, razgovor se neizbežno okreće ka putevima, mostovima, električnoj energiji i digitalnoj povezanosti. Ove investicije su važne. Ali šta se dešava kada projekat autoputa ostane zarobljen u nerešenim zemljišnim sporovima; kada malo preduzeće ne može da naplati uplate od dobavljača? Kada žena ne može da potraži svoje nasledstvo ili zajednice ne mogu da obezbede pravne lekove za uništavanje životne sredine?

Fizička infrastruktura ne može da pruži obećane koristi kada su institucije i mehanizmi za rešavanje žalbi nepristupačni, neefikasni ili im se ne veruje. Pravda je meka infrastruktura koja omogućava ekonomijama i društvima da funkcionišu.

Za preduzeća, ona pruža sigurnost neophodnu za investicije, sprovođenje ugovora i rast. Za pojedince, ona štiti prava, sredstva za život i mogućnosti. Za zajednice, ona stvara mirne puteve za rešavanje žalbi pre nego što eskaliraju u sukob.

Bez funkcionalnih pravosudnih sistema, ekonomski razvoj postaje krhak, a društvena stabilnost sve nesigurnija. Svetski projekat pravde procenjuje da ekonomski troškovi pravnih problema, uključujući izgubljeni prihod, uticaje na zdravlje i troškove traženja rešenja, u proseku iznose 1,7 procenata BDP-a u zemljama koje su proučavane.

Razmere problema su zapanjujuće. Izveštaj „Pravda za sve“ procenjuje da 5,2 milijarde ljudi nema smislen pristup pravdi. Istraživanje HiiL-a pokazuje da su svakodnevni pravni problemi široko rasprostranjeni, dok efikasna, zadovoljavajuća rešenja ostaju nedostižna. Ovo je kriza razvoja.

Kada nepravda postane nesigurnost

Širom sveta, nerešene žalbe tiho nagrizaju temelje društvene kohezije.

U delovima Afrike, sporovi oko vlasništva nad zemljištem, prirodnih resursa i prava zajednice doprineli su stalnim tenzijama. U krhkim i sukobima pogođenim društvima, odsustvo verodostojnih mehanizama za rešavanje žalbi može produbiti nepoverenje i pojačati cikluse nasilja.

Ali neuspesi pravosuđa nisu ograničeni samo na zemlje u razvoju. Od stambenih sporova i diskriminatornih praksi zapošljavanja do nejednakog pristupa pravnom zastupanju, čak se i bogate demokratije bore da obezbede da pravda funkcioniše za sve.

Posledice se protežu dalje od onih koji su direktno pogođeni. Kada se ljudi više puta susreću sa institucijama koje ne mogu zaštititi njihova prava ili rešiti njihove probleme, poverenje u javnu vlast se pogoršava. Kada se ljudi susretnu sa nepravdom, lako mogu postati neprijatelj države. A tamo gde legitimne institucije zakažu, pojavljuju se alternativni sistemi sprovođenja zakona. Ponekad su to konstruktivni mehanizmi zajednice. U drugim slučajevima, oni uključuju prisilu, eksploataciju ili nasilje. Ne možemo održivo rešavati problem nesigurnosti dok ignorišemo nepravde koje pomažu da se podstakne.

Ovo bi trebalo fundamentalno da promeni način na koji vlade pristupaju izgradnji mira i bezbednosti. Vojna i policijska ulaganja mogu reagovati na neposredne pretnje, ali dostupna pravda može pomoći u rešavanju problema pre nego što postanu bezbednosne krize.

Pravdu stoga treba shvatiti kao preventivnu infrastrukturu, a ne samo kao mehanizam za reagovanje na nedela nakon što se dogode.

Šta nam dokazi govore

Srećom, dokazi iz svih globalnih operacija HiiL-a pokazuju kako pristupi usmereni na ljude transformišu dizajn i pružanje pravosudnih usluga. Umesto da se oslanjaju isključivo na formalne sudnice ili konvencionalne pristupe rešavanju sukoba, inicijative koje vodi zajednica i alternativni putevi pravde susreću ljude tamo gde se njihovi sporovi zapravo dešavaju.

U Keniji, istraživanje je uticalo na Plan društvene transformacije pravosuđa kroz pristup pravdi (STAJ). Centri alternativnih sistema pravde (AJS) u Keniji rešavaju porodične, zemljišne i druge sporove lokalno, time očuvajući koheziju zajednice. U Etiopiji, centri za pravosuđe u zajednici koje vodi vlada premošćuju formalne zakone i običajne tradicije kako bi postigli brzo rešenje usmereno na pomirenje. U Nigeriji, pilot centri za pravosuđe u zajednici i centri za rešavanje porodičnog nasilja u državama Imo i Ogun pružaju skalabilno rešavanje sporova zasnovano na podacima. U Tunisu, digitalne platforme zajednički razvijene za radne sporove direktno povezuju radnike, poslodavce i inspektore kako bi rešili sukobe pre nego što eskaliraju.

Umesto da pretpostave šta je institucijama potrebno, pitanje je: Koje probleme sa pravosuđem ljudi zapravo doživljavaju i šta bi pomoglo da se oni pravedno reše?

Kroz ankete o potrebama i zadovoljenju pravosuđem (Justice Needs and Satisfaction (JNS), prikupljamo podatke o svakodnevnim pravnim iskustvima, a ne o institucionalnim rezultatima. Podaci dosledno otkrivaju značajan jaz između ponude i potražnje. U Tunisu smo otkrili da skoro svaka treća odrasla osoba godišnje doživljava pravni problem, ali samo mali deo dospeva do formalnih sudova. Slično tome, istraživanja u Nigeriji ističu široko rasprostranjene potrebe za pravosuđem, uz veliko oslanjanje na zajednicu i neformalne mehanizme. Ovi uvidi otkrivaju osnovno ograničenje tradicionalne reforme pravosuđa: samo proširenje sudskih kapaciteta ne može rešiti problem. Ljudi koji se suočavaju sa porodičnim, zemljišnim, radnim ili komercijalnim sporovima retko traže dugotrajne parnice. Potrebna su im rešenja koja su pravedna, pristupačna, pristupačna i blagovremena.

Slični pristupi daju rezultate. U Bangladešu je inicijativa koju je pokrenula vlada ojačala seoske sudove, omogućavajući ruralnim zajednicama da rešavaju manje sporove lokalno, brže i pristupačnije. Ovi sudovi su rešili preko 82 procenta prijavljenih slučajeva u proseku za 25 dana, po prosečnoj ceni od samo 2,70 američkih dolara za korisnike. U Kanadi, Program pravosuđa za starosedelačke zajednice podržava inicijative zasnovane na zajednici koje uključuju starosedelačke zajednice u dizajniranje i pružanje kulturno prikladnih pravosudnih usluga, odražavajući njihove potrebe i tradicije. U Kolumbiji, Domovi pravde objedinjuju formalne i neformalne pravosudne usluge, pružajući zajednicama pristup pravnim informacijama, medijaciji i rešavanju sporova putem integrisanih servisnih centara. Ovi primeri ilustruju kako se pravosudne usluge mogu približiti ljudima i organizovati oko različitih puteva kako bi se bolje odgovorilo na njihove potrebe.

Ovo ne čini sudove zastarelim; već naglašava da su formalni sudovi samo jedna komponenta zdravog pravosudnog ekosistema. Da bi istinski služila društvu, funkcionalna pravosudna infrastruktura mora integrisati formalne institucije sa pouzdanim mehanizmima zajednice, medijacijom, pravnom podrškom i inovativnim uslugama.

Od reforme pravosuđa do ulaganja u pravosuđe

Ako je pravosuđe infrastruktura, moramo fundamentalno preispitati kako ga finansiramo, upravljamo i sprovodimo.

Prvo, vlade moraju prestati da tretiraju pravosuđe kao isključivu odgovornost Ministarstva pravde. Ekonomski planeri, ministarstva finansija, razvojne institucije, preduzeća i organizacije za izgradnju mira imaju ulog u efikasnom rešavanju sporova.

Drugo, ulaganja u pravosuđe moraju biti vođena dokazima o potrebama ljudii ishodima. Okvir „Rigorozno pružanje pravde“ organizacije HiiL (HiiL's Delivering Justice, Rigorously ) naglašava podatke, prakse zasnovane na dokazima, skalabilne usluge, podsticajno okruženje i odgovornost.

Treće, moramo preći sa beskrajnih pilot projekata malog obima ka finansijskim rešenjima koja pokazuju rezultate i mogu dopreti do čitavog stanovništva. Okvir za finansiranje pravde (The Justice Financing Framework ), razvijen u okviru Koalicije za akciju za pravosuđe, nudi važne predloge za finansijsku održivost pravosudnih usluga usmerenih na ljude.

Konačno, pravosuđe mora postati sastavni deo finansiranja razvoja. Međunarodne finansijske institucije i razvojni partneri trebalo bi da prepoznaju da ulaganja u poljoprivredu, infrastrukturu, preduzetništvo, rodnu ravnopravnost i izgradnju mira delimično zavise od sposobnosti ljudi da pravedno rešavaju sporove i kredibiliteta celog pravosudnog sistema. Ovo nije argument za preusmeravanje resursa sa razvojnih prioriteta. To je argument za to da ta ulaganja budu efikasnija i održivija.

Temelj koji ne smemo sebi priuštiti da ignorišemo

Svet se suočava sa isprepletenim krizama nejednakosti, ekonomske nesigurnosti, demokratskog nepoverenja i nasilnih sukoba. Vlade traže načine da izgrade otpornija društva, ali jedan od najvažnijih temelja otpornosti ostaje hronično zapostavljen.

Pravda se ne može dalje tretirati kao institucionalna naknadna misao.

Društvo nije otporno samo zato što ima jake granice, moderne autoputeve ili rastuća finansijska tržišta. Otporno je kada ljudi veruju da se žalbe mogu pravedno rešiti, prava mogu zaštititi i sukobi mogu rešiti bez nasilja.

Pitanje više nije da li možemo sebi priuštiti ulaganje u pravdu usmerenu na ljude. Pitanje je da li možemo sebi priuštiti ekonomske, društvene i političke posledice ako to ne učinimo. Ovo izdanje „U centru pažnje” pruža argumente za slučaj pravde, dokaze o tome šta funkcioniše i mapu puta šta moramo učiniti da bi pravda funkcionisala za naša društva.