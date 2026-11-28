Novinarstvo je vekovima vitalni deo društva. Pisanje o tome šta se dogodilo i deljenje toga sa drugima; čitanje o tome šta se dogodilo negde drugde i diskusija o tome sa ljudima oko vas; imati platformu za pisma, komentare i mišljenja o svemu, od niše do bogatih. Novinarstvo je srušilo vlade i izvršne direktore, otkrilo komplikovane prevare, iznelo na videlo lepotu etnografski posmatranog svakodnevnog života, zabeležilo naše nedoumice i mane za potomstvo i izazvalo negodovanje, empatiju i trijumf.

Ali novinarstvo je na ivici propasti. Prelazak sa štampanog na digitalno otvorio je nove mogućnosti, kao i ranjivosti. Promene u načinu na koji komuniciramo, posebno na daljinu, promenile su šta (i kako) ljudi žele da čitaju, slušaju ili gledaju da bi razumeli vesti.

Ova decenija je donela dramatične promene u ovoj oblasti, od gubitka osnovnog poverenja u instituciju, preko digitalnih, pravnih i fizičkih pretnji novinarima do gotovo potpunog uništavanja finansijske sigurnosti ljudi koji obavljaju ovaj posao. Sve autoritarnije vlade se okreću protiv medija, a štampa u zemljama od Hong Konga do Mjanmara , Rusije i Nikaragve je primorana na egzil.

Čak su i zemlje poput Velike Britanije i SAD svedočile tome kako vlade ciljaju novinare zbog kritičkog izveštavanja. Izraelski genocid u Gazi otkrio je licemerje međunarodnog novinskog establišmenta, izazivajući krizu poverenja, dok mali lokalni novinski domovi i nezavisni novinari nastavljaju da izveštavaju uprkos tome.

Kroz sve to, novinari su nastavili da dokumentuju, analiziraju, reaguju i izveštavaju, čak i kada su nedovoljno plaćeni i preopterećeni poslom, suočavaju se sa neprijateljskim vladama i užasnom tehnologijom, ponekad iz egzila, u užasnim uslovima, čak i sa rizikom za svoje živote. Kada počne 2027. godinu, Globalni glasovi će usmeriti pažnju na ove glasove koji nastavljaju da govore istinu moći i iznose na videlo vesti koje svi treba da znamo. Posmatraćemo građansko novinarstvo, saznati šta se menja i upoznati neke od ovih neumornih branilaca našeg prava na slobodu govora i našeg prava na informacije.

Saznajte više o „U centru pažnje” Globalnih glasova.

Donirajte našem izdanju „U centru pažnje” o nezavisnom novinarstvu i dobićete više izveštaja koje cenite!



Saznajte više o „U centru pažnje” Globalnih glasova.

Nagrade

Svaka pojedinačna donacija od 15 dolara ili više do 15. novembra dobiće e-knjigu u kojoj će biti svi postovi objavljeni u okviru „U centru pažnje” kada bude završeno.

Prošireni ciljevi (kumulativno)

1.000 dolara: Dodatna kolumna „Ispod površine” (Undertones) koja analizira narativne trendove — imamo više ideja za fascinantne narativne analize nego što možemo da proizvedemo sa našim trenutnim budžetom; pomozite nam da dodamo još jednu!

1.500 dolara: Dodatni onlajn panel, koji okuplja stručnjake, novinare i analitičare kako bi razgovarali o jednom aspektu teme!

3.000 dolara: Podkast koji uključuje intervjue sa urednicima i saradnicima koji ističu neke od najzanimljivijih priča u izdanju „U centru pažnje“.

10.000 dolara: Dodatni članak iz svakog od naših regiona. Većina naših urednika ima daleko više ideja za postove na ovu temu nego što mogu da završe za svoje plaćene sate. Pomozite nam da ih platimo više i dobićete fantastičnije uvide u digitalne zajednice!

15.000 dolara: Iznenađenje! Na osnovu teme i naših dosadašnjih saznanja iz nje, izabraćemo dodatak za koji smatramo da će najviše doprineti našem razumevanju teme „U centru pažnje”.

Sva sredstva koja ne dostignu nivo proširenog cilja i dalje će biti iskorišćena za podršku redakciji Globalnih glasova!

Takođe možete podržati dodatni prevod svih naših postova doniranjem Lingvi.