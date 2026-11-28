Digitalne komunikacije su pokrenule nove načine formiranja zajednica: zajednice koje su se prostirale na velike udaljenosti; koje su nudile asinhronu interakciju, inovativne oblike izgradnje identiteta i potencijalno ogroman doseg. Ove zajednice su obezbedile vezu za ljude koji su izolovani ili marginalizovani, izgradile moćne grupe oko profesionalnih interesovanja i neobičnih hobija i omogućile zapanjujuće poduhvate razmene znanja i organizovanja, od Vikipedije do akademskih mreža podoblasti, do hobi grupa i fandoma.

Ali digitalne zajednice donose i nove izazove, od pitanja moderiranja do pitanja vlasništva. Skoro sve one su izgrađene na okosnici infrastrukture u vlasništvu velikih tehnoloških kompanija – najmanje hardver, obično i nekoliko slojeva softvera.

Ovo je rizično mesto za poverenje. Budite svedoci iznenadnog razaranja kada se platforma kupuje i prodaje, a ono što je bilo pristupačno i inkluzivno postaje neprijateljsko; ili iznenadni manevar promene uslova korišćenja usluga, kada kompanija koristi poverenje svojih korisnika da bi ih eksploatisala za njihove prodajne podatke. Sve više prazne eho komore – toksične ili samo nesvesno gledaju u pupak – čine digitalne zajednice teškim i često opasnim za navigaciju. Širenje ciljanih oglasa, rizici brzog širenja pogrešnih informacija i dezinformacija, a u skorije vreme i umetanje velikih botova za jezičke modele sve to ilustruje.

Ponekad se čini da je nemoguće odupreti se plimnom talasu veštačke inteligencije i sadržaja botova i sveprisutnom nepoverenju u informacije izazvanom ogromnom količinom pogrešnih informacija i dezinformacija koje smo videli proizvedene ove decenije. Ali i dalje postoje načini za digitalno organizovanje.

Isti društveni mediji koji polarizuju indijsko društvo su mesto gde su se mladi organizovali i nastavili da se organizuju kako bi se oduprli autoritarnoj Modijevoj vladi. U Brazilu, pristalice predsednika Lule vodile su organsku, ljudski vođenu kampanju koja je uspešno pobedila algoritme koji su težili ka njegovom protivniku, Flaviju Bolsonaru, na izborima u oktobru 2026. godine. LGBT+ osobe u neprijateljskim okruženjimas često imaju samo onlajn prostore za pronalaženje zajednice i solidarnosti. Ljudi svuda ponovo oživljavaju internet, vraćaju ga u svoje okruženje, oživljavaju ga i obnavljaju zajednice svuda uprkos bezličnoj, konsolidovanoj moći.

U ovomesečnom fokusu, Globalni glasovi, u partnerstvu sa Rangiranjem digitalnih prava (Ranking Digital Rights) istražiće multiverzum digitalnih zajednica — počevši od naše. Želimo da istaknemo specifične zajednice, alate i taktike koje koriste da bi se organizovale, oduprle i prevazišle algoritamski pritisak tehnoloških platformi, i da pokažemo kako digitalne zajednice napreduju i opstaju širom sveta, prkoseći ogromnim asimetrijama moći i odbacujući pritisak da prihvate podrazumevane vrednosti.

Saznajte više o U centru pažnje Globalnih glasova.

Donirajte našem izdanju U centru pažnje Digitalne zajednice i dobićete više izveštavanja koje cenite!



Saznajte više o „U centru pažnje” Globalnih glasova.

Nagrade

Svaka pojedinačna donacija od 15 dolara ili više do 15. novembra dobiće e-knjigu u kojoj će biti svi postovi objavljeni u okviru „U centru pažnje” kada bude završeno.

Prošireni ciljevi (kumulativno)

1.000 dolara: Dodatna kolumna „Ispod površine” (Undertones) koja analizira narativne trendove — imamo više ideja za fascinantne narativne analize nego što možemo da proizvedemo sa našim trenutnim budžetom; pomozite nam da dodamo još jednu!

1.500 dolara: Dodatni onlajn panel, koji okuplja stručnjake, novinare i analitičare kako bi razgovarali o jednom aspektu teme!

3.000 dolara: Podkast koji uključuje intervjue sa urednicima i saradnicima koji ističu neke od najzanimljivijih priča u izdanju „U centru pažnje“.

10.000 dolara: Dodatni članak iz svakog od naših regiona. Većina naših urednika ima mnogo više ideja za članke na ovu temu nego što mogu da završe za svoje plaćene sate. Pomozite nam da ih platimo više i dobićete fantastičnije uvide u digitalne zajednice!

15.000 dolara: Iznenađenje! Na osnovu teme i naših dosadašnjih saznanja o njoj, izabraćemo dodatak za koji smatramo da će najviše doprineti našem razumevanju teme „U centru pažnje“.

Sva sredstva koja ne dostignu zadati nivo i dalje će biti iskorišćena za podršku redakciji Globalnih glasova!

Takođe možete podržati dodatni prevod svih naših priča doniranjem Lingvi.