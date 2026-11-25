Pacifičke ostrvske nacije Vanuatu, Fidži i Samoa zvanično su zatražile od Međunarodnog krivičnog suda (MKS) da uključi termin „ekocid” kao zločin koji pokriva ovo telo.

Na osnovu njihovog predloga, ekocid se definiše kao „nezakonita ili bezobzirna dela počinjena sa saznanjem da postoji značajna verovatnoća da će ta dela prouzrokovati ozbiljnu i široko rasprostranjenu ili dugoročnu štetu po životnu sredinu“.

Predlog dolazi u trenutku kada se pacifičke ostrvske države suočavaju sa jedinstvenom i neuporedivom pretnjom zbog tekuće klimatske krize. Kako je Svetska meteorološka organizacija (SMO) primetila u saopštenju za štampu iz avgusta 2024. godine, „Trostruki udarac ubrzanog porasta nivoa mora, zagrevanja okeana i zakiseljavanja ugrožava pacifička ostrva, koja se suočavaju sa sve većim pretnjama po svoju socioekonomsku održivost, pa čak i po samu egzistenciju zbog klimatskih promena“.

Ako MKS prihvati peticiju, vladini lideri i rukovodioci korporacija optuženi za nekažnjeno zagađenje mogu biti odgovorni za ekocid.

Vanuatu je prvi put pokrenuo ovu ideju tokom Skupštine država članica MKS-a 2019. godine. U njoj se navodi da bi odlučnost MKS-a „da ojača međunarodnu vladavinu prava kako bi se zaštitilo naše zajedničko nasleđe i životna sredina mogla biti naše zajedničko nasleđe“.

Odo Tevi, stalni predstavnik Vanuatua pri Ujedinjenim nacijama, istakao je potrebu za reformom pravila MKS-a, jer ona pokrivaju samo ekološke zločine tokom sukoba.

Bezobzirno uništavanje prirode može se i dešava u bilo kom trenutku, ne samo tokom sukoba. Ako želimo da naselimo i nasledimo planetu pogodnu za život, moramo delovati sada. Moramo prepoznati strašnu pretnju i strašne posledice ozbiljnog uništavanja životne sredine gde god i kad god se dogodi.

Tevi je objasnio hitnu potrebu da se ekocid proglasi međunarodnim zločinom.

Priznavanje ekocida kao zločina šalje snažnu poruku: uništavanje prirode više neće proći nekažnjeno. Radi se o tome da se odgovorni za uništavanje životne sredine pozovu na odgovornost, bilo da su to vlade, korporacije ili pojedinci. Šteta po životnu sredinu se često zanemaruje dok ne počne da utiče na ljude. Ali do tada je često prekasno. Moramo da delujemo sada kako bismo osigurali dugoročnu zaštitu ekosistema i sprečili nepovratnu štetu.

Ralf Regenvanu, specijalni izaslanik Vanuatua za klimatske promene i životnu sredinu, sumirao je položaj malih ostrvskih država koje se oporavljaju od porasta nivoa mora i drugih teških posledica klimatskih promena.

Gubitak i šteta po životnu sredinu i klimu na Vanuatuu razaraju našu ostrvsku ekonomiju, potapaju našu teritoriju i ugrožavaju egzistenciju. Ova tragedija nije jedinstvena za Vanuatu, već je dele mnoge male ostrvske nacije koje, uprkos tome što snose najmanju odgovornost za krizu, najviše pate od njenih uticaja.

Sudija Vui Klarens Nelson, sudija Vrhovnog suda Samoe, rekao je u intervjuu za LawNews o potrebi za akcijom umesto da se samo priča o klimatskim promenama.

Ova zemlja je zauzela stav da, kako bi se pomoglo u zaštiti životne sredine, moramo da se zalažemo za uključivanje ekocida u statut MKS-a kao krivičnog dela. Razmišljanje je da ako ga kriminalizujete, činićete veće nacije, koje su glavni emiteri, odgovornim za svoje postupke. Postoji frustracija, očigledna frustracija, zbog toga kako je bilo mnogo razgovora, ali ne i mnogo akcije. Svakako je naša vlada to veoma snažno izrazila na međunarodnoj sceni i taj stav dele mnoge ostrvske nacije Pacifika. Ovo bi dalo zamah klimatskim akcijama. Zamah je nešto što je veoma važno za nešto ovakvo – da počne da dobija malo zamahu i da se nastavi.

Naučnici Natan Kuper i Leilani Tuala-Voren sa Univerziteta Vaikato pozvali su Novi Zeland da podrži predlog svojih suseda u Pacifiku.

Zločin genocida usvojen je 1948. godine kao rezultat užasa Drugog svetskog rata, i bilo je potrebno mnogo rada da se on definiše i razgraniči. Suočeni sa nizom egzistencijalnih pretnji od ekoloških kriza, pravovremeno je da je predložen ekološki zločin. Aotearoa [Novi Zeland] je bila prva zemlja na svetu koja je reci dala pravni status osobe. Sada bi trebalo da sledi da podržavamo ovaj predlog za kriminalizaciju ekocida, za dobrobit naše sopstvene životne sredine i životne sredine naših suseda.

Džodžo Mehta, suosnivač i izvršni direktor organizacije „Stop Ekocid Internešenel“, istakao je pravni značaj uključivanja ekocida među zločine pod jurisdikcijom MKS-a.

Uspostavljanjem pravnih posledica stvaramo zaštitnu ogradu koja primorava donosioce odluka da daju prioritet bezbednosti ljudi i planete, fundamentalno menjajući način na koji pristupaju svojim obavezama. Takođe stvaramo put do pravde za najteže štete, bilo da se dešavaju u vremenima sukoba ili u vremenima mira.

Poslednjih godina, neke zemlje su uvele zaštitu od ekocida u svoje domaće zakone, poput Belgije, Čilea i Francuske.

Naučnik Danijel Bertram je istakao izazove u ubeđivanju članica MKS-a da prihvate predlog Vanuatua, Samoe i Fidžija. Podsetio je zagovornike da ubede različite zainteresovane strane, uključujući države članice MKS-a, da podrže peticiju da se ekocid proglasi međunarodnim zločinom.

Izgledi za uspeh ekocida, dakle, zavisi od do sada uglavnom tihe većine. Upravo će tu tihu većinu morati da ubede države koje podržavaju predlog i zagovornici ekocida u civilnom društvu i akademskim krugovima. Ishod je daleko od neizvesnog. Države mogu odlučiti da jednom za svagda odbace predlog, da ga usvoje i oblikuju u skladu sa sopstvenim očekivanjima.

Još jedna velika zabrinutost u kampanji je činjenica da zemlje sa najvećom istorijom emisija gasova staklene bašte, poput Sjedinjenih Država, Rusije i Kine, nisu stranke MKS-a.