Vikendom, u šangajskom Narodnom parku, staze su ispunjene kišobranima na kojima su istaknuti listovi papira sa rukom ispisanim podacima. Pored njih stoje roditelji i razmenjuju informacije o svojoj neoženjenoj deci, odnosno neudatim ćerkama: godine, visina, obrazovanje, primanja, kao i podatak o tome da li poseduju stan. Reč je o jednoj od najpoznatijih „bračnih pijaca” u Kini — mestu gde se, još od 2005. godine, u javnom prostoru susreću lične nade i društvena očekivanja.

Godinama je termin „šengni” (shengnü (剩女) — koji se doslovno prevodi kao „žene koje su preostale” — pratio mnoge žene čiji su se profili tamo pojavljivali.

Ovaj prevod na engleski (ali i na druge jezike) deluje neobično, jer originalni kineski izraz nosi mnogo oštrije značenje. Reč „šeng” (sheng (剩)) ne znači jednostavno „preostalo”; on sugeriše nešto što je zaostalo, nešto što nije iskorišćeno. U svakodnevnom govoru, taj izraz se može odnositi na preostalu hranu — na nešto što je prošlo svoj „idealan trenutak” i što bi na kraju moglo biti bačeno..

Kada je ovaj termin postao popularan u Kini krajem prve decenije 21. veka, korišćen je za opisivanje neudatih žena iz gradova — često visokoobrazovanih profesionalki — koje su, nakon što su prešle dvadesete godine, smatrane „prestarim” za brak. Ta etiketa nije bila samo opis bračnog statusa; ona je lični izbor pretvarala u predmet društvene osude.

Međutim, danas se u kineskim medijima izraz „šengni” (shengnü) pojavljuje znatno ređe nego ranije. Umesto njega, kako u glavnim medijima tako i na društvenim platformama, sve češće se koristi neutralniji termin „džungni” (zhonggnü (中女) — koji se doslovno može prevesti kao „žene u srednjim godinama” ili „žene koje su negde između”.

Iako je taj izraz izbledeo, mnoga očekivanja koja su stajala iza njega i dalje su prisutnan. Način na koji se govori o neudatim ženama postao je oprezniji, ali i dalje nosi određenu oštrinu. Umesto da se žene otvoreno nazivaju „ostacima”, takvi razgovori se često vode u blažoj formi: kroz zabrinutost da su žene „previše izbirljive”, upozorenja da propuštaju „najbolje godine” za brak i rađanje, ili pitanja zašto uspešna žena još uvek nije pronašla partnera.

Umesto korišćenja neutralnog izraza „zhonggnü”, koji i dalje stavlja naglasak na godine žene, neke žene su osmislile nove termine i stvorile prostore na društvenim mrežama, poput platformi „Xiaohongshu” i „Douban”, kako bi o ovim pritiscima razgovarale pod sopstvenim uslovima. Na primer, preformulisale su diskusiju o braku kroz pojmove „cuīhūn” (催婚) — što označava učestali pritisak članova porodice da se osoba uda — i „kǒnghūn” (恐婚) — što se odnosi na strah ili oklevanje u vezi sa samim brakom.

Ove reči ukazuju na promenu. Razgovor se više ne vodi isključivo o tome zašto žene ne uspevaju da ispune očekivanja; sve češće se postavlja pitanje da li ta očekivanja uopšte treba slediti.

Na platformi „Xiaohongshu”, korisnica koja piše pod imenom „十元尼美” (Ten Yuan Nimei) opisala je sedmogodišnji pritisak da stupi u brak, koji je počeo odmah nakon što je diplomirala na fakultetu. Navela je da je do njene tridesete godine pritisak popustio — ne zato što je njena porodica prihvatila njene izbore, već zato što su oni koji su organizovali upoznavanja smatrali da je ona „prestara” za tržište bračnih ponuda. Sa 34 godine, kako kaže, roditelji su gotovo potpuno prestali da je pitaju o tome.

Njen savet drugim ženama počinje stvaranjem fizičke distance. Selidba iz njene matične provincije Hunan u Peking svela je pritisak roditelja uglavnom na telefonske pozive, a kasnije se preselila u Španiju. „Ponekad sloboda ne dolazi kroz ubeđivanje, već kroz udaljenost”, napisala je ona.

Druge objave dovode u pitanje sam pritisak. U jednoj od njih, koju je podelio korisnik pod imenom „渭北春天树” („Prolećno drveće Veibeija”) stoji naslov: „Prisiljavanje nekoga na brak, u svojoj suštini, predstavlja oblik isključivanja”. (催婚的本质是一种驱逐) Ovi razgovori više ne posmatraju „shengnü”, odnosno neudate žene, kao problem; naprotiv, oni okreću diskusiju naglavačke kako bi preispitali tradicionalne, konzervativne porodične vrednosti.

Neke žene su čak prihvatile i redefinisale termin „shengnü “, pretvarajući ga u izraz osnaživanja. Na internetu, pojedine objave na društvenim mrežama eksplicitno menjaju značenje ove oznake kroz igru kineskim karakterima: znak shèng 剩, koji znači „ostatak” (neko ko je „preostao”), zamenjuje se znakom shèng 胜 koji znači „pobednica” — pri čemu oba znaka imaju isti izgovor: „shèng”. U objavi na platformi „Sjaohungšu“ (Xiaohongshu), koju je podelio korisnik pod imenom „Kevin“, stoji: „Ja nisam ’žena koja je preostala’ (tzv. ’preostala žena’); ja sam ’pobednica’”. U njoj se zagovara samački život umesto pristajanja na kompromis, kao i posvećenost ličnom razvoju i uživanje u vremenu provedenom nasamo.

U jednoj drugoj objavi, autorka koja koristi nadimak „小李存钱记” osvrće se na zabrinutost svoje majke zbog činjenice da u tridesetoj godini još uvek nije u braku. „Nisam ’žena koja je preostala’! Ja sam pobednica!” – piše na slici. Ona opisuje kako balansira između nekoliko poslova i gradi zajednicu pratilaca na internetu, ističući svoj rad i zaradu kao dokaz sopstvene vrednosti. Ovakav pristup odbacuje brak kao merilo uspeha, a istovremeno stavlja snažan naglasak na profesionalna dostignuća i finansijsku nezavisnost.

Ove objave ne uklanjaju društvenu stigmu koja prati termin „shengnü(žena koja je „preostala”). Umesto toga, one pokazuju kako korisnice dovode u pitanje tu etiketu: preispituju pritisak porodice, dele savete kako da se taj pritisak izbegne ili, jednostavno, redefinišu pojam „preostale” žene u „pobednicu”. Ipak, taj diskurs pobede otvara još jedno pitanje: ako neudata žena mora da ukaže na svoju zaradu, karijeru ili nezavisnost kako bi odbranila svoje izbore, koliko onda uopšte ima prostora za to da jednostavno bude – sama?