Ovaj tekst je deo „Ispod površine” — biltena i rubrike „Opservatorije za građanske medije” (Civic Media Observatory) u okviru platforme Globalnih glasova. Pretplatite se na „Ispod površine” / „Undertones” ovde. Ovo je takođe deo serijala „U centru pažnje” organizacije Globalni glasovi za oktobar 2026. godine, pod nazivom „Velike tehnološke kompanije i autoritarizam” (Big Tech and Authoritarianism). U ovom serijalu istražujemo kako velike tehnološke kompanije pružaju podršku autoritarnim vladama i praksama, kao i kako takvi potezi utiču na Globalni jug. Ovo izveštavanje možete podržati donacijom ovde.

Tokom godina, politike kompanije Meta za moderiranje sadržaja, kao i njene prakse upravljanja, našle su se pod lupom javnosti i suočile sa pravnim izazovima zbog navodne političke pristrasnosti i nedostatka transparentnosti.

Od 2018. godine, Arapski centar za unapređenje društvenih medija (7amleh), organizacija za ljudska prava koja se zalaže za digitalna prava Palestinaca — dokumentuje kako prakse moderiranja na Fejsbuku (sada Meta) nesrazmerno negativno utiču na sadržaj koji kreiraju Palestinci. Godine 2020. organizacija 7amleh pokrenula je kampanju protiv predložene politike Fejsbuka o govoru mržnje, u okviru koje se termin „cionista” mogao smatrati zamenom za pojmove „Jevrej” ili „jevrejski”. Nešto kasnije, 2024. godine, ova organizacija prikupila je 20 svedočanstava iz prve ruke od palestinskih influensera, novinara i medijskih kuća — koja dokumentuju njihova iskustva sa diskriminatornim praksama moderiranja sadržaja kompanije Meta. Tokom 2023. godine, organizacija za nadgledanje ljuskih prava Human Rights Watch takođe je izvestila o „sistemskoj onlajn cenzuri” usmerenoj protiv glasova koji pružaju podršku Palestini i ljudskim pravima Palestinaca,

Godine 2022, Tom Vandendriše, belgijski političar i poslanik u Evropskom parlamentu (MEP) iz redova krajnje desničarske stranke Vlaams Belang („Flamanski interes”), delimično je dobio sudski spor protiv kompanije Meta. Slučaj se odnosio na tzv. „senka-blokiranje” (shadow ban) – ograničavanje vidljivosti naloga – koje je primenjeno na njegov profil 2021. godine, nakon što je kompanija uklonila nekoliko njegovih objava, uz obrazloženje da su prekršeni Uslovi korišćenja usluge (ToS) i Smernice zajednice na Fejsbuku (FCG). Belgijski sud je naložio kompaniji da političaru isplati odštetu za pretrpljenu finansijsku štetu i narušavanje ugleda, utvrdivši da su postupci kompanije značajno ograničili njegovu mogućnost učestvovanja u političkom diskursu na internetu, te da „Meta” nije obezbedila adekvatnu transparentnost niti efikasne mehanizme za pravnu zaštitu.

Tokom 2026. godine, Meta se suočila sa ozbiljnim kritikama – kako u Brazilu, tako i na međunarodnom nivou – od strane organizacija koje prate poštovanje prava na internetu. Kritike su se odnosile na političku pristrasnost, algoritamsko mešanje i selektivno uklanjanje sadržaja, što je tumačeno kao delovanje u korist kandidata krajnje desnice, Flavija Bolsonara, tokom predsedničkih izbora u Brazilu u oktobru 2026. godine.

Narativ: Meta, skloni ruke sa naših izbora!

Koristeći slogan „Meta não se meta (u slobodnom prevodu: „Meta, ne mešaj se”), koji se poigrava portugalskom rečju meta, (izvedenom iz glagola meter – „umešati se” ili „mešati se u nešto”), branioci prava na internetu, kao i pristalice i saveznici aktuelnog predsednika Luiza Inasija Lule da Silve, nastojali su ne samo da razotkriju navodne prakse kompanije Meta – poput „senčenja”/ zamračivanja (engl. „shadow-banning”, tj. prikrivenog ograničavanja vidljivosti sadržaja) – tokom predsedničkih izbora u Brazilu 2026. godine, već i da mobilišu Brazilce da zajednički zahtevaju pravedniji digitalni prostor.

Pod-narativ: Zahtevamo digitalni suverenitet i pozvaćemo kompaniju Meta na odgovornost

U oktobru 2026. godine, tokom kampanje za drugi krug predsedničkih izbora u Brazilu, koalicija brazilskih organizacija civilnog društva, društvenih pokreta i grupa za zaštitu digitalnih prava – uključujući „CTRL+Z”, Código Não Binário („Nebinarni kod”), ARTIGO 19 (Član 19 Brazil), Sleeping Giants Brasil („Uspavani divovi Brazil”), i druge – pokrenula je veb-sajt naosemeta.com.br. Ova inicijativa imala je za cilj osudu mešanja u izborni proces i algoritamske pristrasnosti. Sajt je ponudio tri načina na koja građani mogu pozvati kompaniju Meta na odgovornost putem interneta: slanje imejla kompaniji; slanje poruke generalnom direktoru kompanije Meta u Brazilu putem društvene mreže LinkedIn; kao i ostavljanje komentara na najnoviju objavu izvršnog direktora kompanije Meta, Marka Zakerberga, na Instagramu. Takođe, sajt je pružio prostor onima koji su želeli da se pridruže i potpišu peticiju upućenu Višem izbornom sudu kao i vansudsko obaveštenje – formalni pisani dokument poslat 19. oktobra. Njime je kompanija Meta upozorena i pozvana da prizna tehničke nedostatke u svojim sistemima za oglašavanje, moderaciju sadržaja i veštačku inteligenciju (VI), kao i u načinima distribucije i dostupnosti sadržaja koji kreiraju korisnici i materijala za izbornu kampanju u Brazilu. Prema tvrdnjama ovih organizacija, ti nedostaci su stavili u nepovoljan položaj, između ostalih, i kandidata Luiza Inasija Lulu da Silvu.

Onlajn strategija za pozivanje kompanije „Meta“ na odgovornost bila je praćena protestom ispred njenih kancelarija 19. oktobra. Učesnici su zahtevali poštovanje digitalnog suvereniteta Brazila, a među najglasnijima je bio Tehnološki centar Pokreta radnika bez krova.

Prema mišljenju onih koji se zalažu za povratak digitalnog suvereniteta, postupci ove kompanije proizilaze iz odnosa između američkog predsednika Donalda Trampa i bivšeg predsednika Brazila Žaira Bolsonara (oca Flavija Bolsonara), kao i iz uticaja koji aktuelna američka administracija ima na vlasnike velikih tehnoloških korporacija. Oni smatraju da „Meta“ omogućava strano mešanje.

Pod-narativ: Zajedno možemo da „ukrotimo“ algoritam

Dodatni sloj ove priče činio je zahtev: „Meta, drži ruke dalje od naših izbora!“ Nakon što je prvi krug izbora početkom oktobra doneo kandidatu Flaviju Bolsonaru blagu prednost, kongresmen levičarske orijentacije Andre Žanones ponovo je pokrenuo svoj kanal na aplikaciji WhatsApp pod nazivom „Lulina armija“ (Lula’s Army). Ova inicijativa, čiji je cilj bio mobilizacija glasača – kako onlajn, tako i u stvarnom svetu – kao i promovisanje poruka i predloga Lule da Silve, veoma brzo je prikupila milione pratilaca.

Pored ponovnog prisvajanja brazilskih simbola od krajnje desnice – što je uključivalo i pozivanje pristalica da nose žute dresove brazilske fudbalske reprezentacije, WhatsApp kanal je koordinirao aktivnosti na društvenim mrežama kako bi se povećala vidljivost Lule da Silve. Davanjem instrukcija svojim „trupama” o tome kada i kako da reaguju na sadržaj koji je kreirala kampanja Lule da Silve, Žanones je promovisao implicitni narativ: da je moguće „ukrotiti” algoritam, povratiti kontrolu nad brazilskim digitalnim medijskim ekosistemom i, na kraju, pobediti na izborima, ponovo rasplamsavši duh kampanje.

Nakon preokreta bez presedana koji je Lula da Silva ostvario u drugom krugu izbora 25. oktobra, ovaj narativ je evoluirao u „dobramos a Meta,” (u prevodu: „udvostručili smo Metu”). Ovo je aluzija na popularni mem „dobrar a meta” („udvostručiti cilj”), koji je nastao na osnovu izjave bivše brazilske predsednice Dilme Rusef („Naš cilj je udvostručiti cilj, a zatim ćemo ga ponovo udvostručiti”) iz jula 2015. godine, tokom govora o Nacionalnom programu za pristup tehničkom obrazovanju i zapošljavanju (PRONATEC). Time se, zapravo, htelo reći: „uspeli smo da nadmudrimo politike moderiranja sadržaja i pravila upravljanja kompanije Meta”.

Kontekst ovog narativa

Brazil je druga zemlja na svetu po broju korisnika WhatsApp-a (148 miliona) i treća po veličini publike na Instagramu (147 miliona). Ova zemlja se smatra pionirom u oblasti upravljanja internetom i digitalne regulative, uz snažnu tradiciju otvorenog pristupa koji uključuje različite zainteresovane strane u zaštiti digitalnih prava. To je naročito vidljivo zahvaljujući temeljnom zakonu o internetu – Saveznom zakonu br. 12.965/2014, poznatom kao „Brazilski okvir građanskih prava na internetu” (Marco Civil da Internet).

Više od 10 godina, Brazilski okvir građanskih prava na internetu štitio je digitalne platforme od građanskopravne odgovornosti za sadržaj koji su postavila treća lica – osim u slučajevima kada platforme nisu postupile po konkretnom sudskom nalogu za uklanjanje tog sadržaja. Time se štitila sloboda izražavanja, a platforme su bile pošteđene preopterećenosti zahtevima za uklanjanje sadržaja. Situacija se promenila u junu 2025. godine, kada je Vrhovni sud Brazila, uvažavajući promene u ekosistemima digitalnih medija, presudio da je Savezni zakon br. 12.965/2014 delimično neustavan, jer više nije pružao dovoljnu zaštitu osnovnim pravima i demokratiji. Ovom odlukom, digitalne platforme u Brazilu postale su odgovorne za sadržaj koji postavljaju treća lica. Stručnjaci ističu da je ispunjavanje ove obaveze nemoguće sve dok digitalne platforme ne obezbede stvarnu transparentnost u pogledu svojih politika moderiranja sadržaja i praksi upravljanja.

U oktobru 2026. godine, organizacija Uspavani div Brazil objavila je izveštaj koji, prema njihovom tumačenju, predstavlja dokaz o „algoritamskom favorizovanju” od strane kompanije Meta u korist političkih saveznika porodice Bolsonaro. Fokus je bio na slučaju Nikolasa Fereire, desničarskog političara povezanog sa Liberalnom partijom (PL) — koji je 2022. godine izabran za poslanika u Predstavničkom domu na četvorogodišnji mandat.

Dana 14. oktobra, brazilski nezavisni informativni portal Nucleo objavio je istraživanje koje pokazuje kako je veštačka inteligencija kompanije Meta favorizovala kreiranje slika Flavija Bolsonara u aplikaciji WhatsApp. Prema navodima ovog portala, Meta je putem imejla priznala propust i navela da će preduzeti neophodne mere kako bi sprečila da se tako nešto ponovi.

Dana 15. oktobra, Viši izborni sud Brazila (TSE) doneo je odluku prema kojoj Meta mora da se uzdrži od ometanja distribucije političkog i izbornog sadržaja koji objavljuju Lula da Silva ili Flavio Bolsonaro, sve do završetka drugog kruga izbora. Sud je naveo da će nepoštovanje ove odluke rezultirati dnevnom novčanom kaznom u iznosu od 500.000 brazilskih reala (91.942 američka dolara). Odluka je usledila nakon što je izborni štab Lule da Silve prijavio Vrhovnom izbornom sudu (TSE) da je kompanija Meta u više navrata ograničavala doseg objava povezanih sa vladinim kandidatom i njegovim pristalicama

List „Folha de S.Paulo” je 16. oktobra objavio da su zaposleni u kompaniji Meta u internoj komunikaciji priznali da su ograničenja, primenjena tokom izbora u zemlji, negativno uticala na Instagram naloge Lule da Silve.

Kompanija „Meta“ je 16. oktobra potvrdila postojanje tehničkih problema na svojim platformama, ali je navela da oni nisu posledica političke pristrasnosti. U zvaničnom saopštenju, kompanija je navela da je „nalog za oglašavanje Luline kampanje greškom bio deaktiviran na nešto više od sat vremena, a ne iz političkih razloga“, kao i da su neki od prijavljenih problema bili deo „globalnog“ kvara.

U svom pobedničkom govoru, Lula da Silva je obećao da će prioritet dati novim propisima kojima bi se osigurala odgovornost velikih digitalnih medijskih platformi. Izjavio je da su on i njegovi saveznici tokom nedavno održanih izbora morali da „prevaziđu spoljno mešanje koje je dolazilo putem digitalnih platformi“, te je istakao da Brazil „ne može imati monstruozne kompanije koje zarađuju milijarde, ne plaćaju poreze i pokušavaju da usmeravaju“ izbore u zemlji.

Društvene mreže i dezinformacije odigrale su ključnu ulogu na prethodnim izborima u Brazilu. Istraživanje koje je objavio „Misinformation Review“ – stručna publikacija pri Harvardskoj školi Kenedi (Harvard Kennedy School) – ukazuje na to da su na izborima 2022. godine „podložnost izbornim dezinformacijama određivali faktori kao što su politička ideologija, poverenje u izborni proces i demokratske institucije, kao i način konzumiranja informacija“. Pritom, osobe koje učestvuju u političkim grupama na aplikacijama za razmenu poruka bile su sklonije verovanju u takve dezinformacije

Kao i 2022. godine – ali ovog puta bez zavere za izvođenje državnog udara– porodica Bolsonaro tvrdi da je došlo do izborne krađe. U prvoj poruci objavljenoj nakon što je napustio zemlju – u trenutku kada se protiv njega vode istrage koje ga dovode u vezu sa pranjem novca – Flavio Bolsonaro se najpre proglasio „izabranim predsednikom“, da bi zatim obrisao tu objavu i zamenio je drugom verzijom u kojoj sebe naziva legitimnim „vođom“ Brazila. U tom tekstu, Bolsonaro tvrdi da je morao da napusti zemlju kako bi izbegao politički progon.

Iako je Flavio Bolsonaro insistirao na tome da će tražiti poništavanje predsedničkih izbora, njegova stranka se kasnije u zvaničnom saopštenju ogradila od tog stava i odlučila da prihvati zvanične rezultate, uz napomenu da je tokom izbornog procesa ipak bilo određenih nepravilnosti.