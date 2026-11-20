Izraelski doseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali podležu izraelskom građanskom pravu. Palestinci koji trpe njihovo nasilje i okupaciju podležu izraelskom vojnom zakonu. I iedni i drugi se suočavaju sa dva različita pravna sistema.

Palestinske, izraelske i međunarodne grupe za ljudska prava, kao i nalazi UN-a, dugo tvrde da ovo nije loša praksa izraelskog pravosuđa već njegov dizajn, i da se međunarodni sistem koji je trebalo da proverava, a nije uspeo da to učini, raspada.

Dva pravna sistema, jedna okupacija

Godinama su izraelski vojni podaci pokazivali da su stope osuđujućih presuda za Palestince na izraelskim vojnim sudovima između 99,74 i 96 procenata.

Izveštaj Adalaha, pravnog centra za palestinske građane Izraela, iz maja 2025. godine, dokumentuje kako je Izrael prebacio upravljanje naseljima u Oblasti C pod civilnu vlast, dok su Palestinci ostali pod vojnom upravom. Adalah naziva ovaj aranžman sistemom aparthejda i de fakto aneksije.

Unutar Izraela, Kneset stalno dopunjuje strukturu. Adalahova baza podataka o diskriminatornim zakonima navela je preko 65 zakona koji diskriminišu palestinske građane Izraela ili stanovnike okupirane teritorije 2017. godine. Njen izveštaj iz novembra 2025. godine razmatra više od 30 dodatnih zakona usvojenih između 7. oktobra 2023. i 27. jula 2025. godine, za koje Adalah kaže da počivaju na principu jevrejske etno-nacionalne supremacije koji je utvrđen Zakonom o nacionalnoj državi iz 2018. godine.

U martu 2026. godine, Kneset je usvojio zakon o smrtnoj kazni sa 62 glasa. Adalah i četiri druge izraelske grupe za ljudska prava tvrde da njegova formulacija isključuje izraelske jevrejske počinioce sličnih krivičnih dela, tako da se u praksi primenjuje samo na Palestince. Podneli su zahtev Vrhovnom sudu da ga poništi.

Nekažnjivost kao procedura

Izraelska grupa Ješ Din (Yesh Din) prati policijske istrage o nasilju doseljenika nad Palestincima od 2005. godine. Od dosijea koje je pratila tokom 2025. godine, 93,6 odsto je završeno bez optužnice, a samo oko 3 odsto je završeno potpunom ili delimičnom osudom. Većina zatvaranja navodila je neidentifikovanog osumnjičenog ili nedovoljne dokaze, što Ješ Din pripisuje propustima policije. U otprilike polovini od skoro 30 masovnih napada naseljenika koje je dokumentovala između 2023. i kraja 2025. godine, bili su prisutni vojnici ili policija.

Vojnici se suočavaju sa sličnim izgledima. U martu 2026. godine, glavni vojni advokat odustao je od optužbi protiv pet rezervista optuženih za teško seksualno i fizičko zlostavljanje palestinskog pritvorenika u pritvorskom logoru Sde Tejman. Ješ Din je rekao da postoje samo dve optužnice zbog ponašanja vojnika u ratu u Gazi.



Sudovi nisu prekinuli taj obrazac. U martu 2025. godine, Vrhovni sud Izraela jednoglasno je odbacio peticiju pet izraelskih grupa za ljudska prava koje su tražile neometanu humanitarnu pomoć Gazi.

Istražna komisija UN je u septembru 2025. godine zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi, pridruživši se nalazima Amnesti internešenela i B’Tselem-a.

U oktobru 2026. godine, komisija je dodala da je Izrael počinio zločine protiv čovečnosti na Zapadnoj obali, uključujući istrebljenje, i da su vojne operacije od januara 2025. godine izazvale najveće raseljavanje tamo od 1967. godine.

Sankcionisanje svetskih sudova

U julu 2024. godine, Međunarodni sud pravde presudio je da je prisustvo Izraela na okupiranoj teritoriji nezakonito i da mora što pre prestati. Takođe je utvrdio da izraelsko zakonodavstvo i mere krše Član 3 Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), koji zabranjuje rasnu segregaciju i aparthejd. U septembru 2025. godine, stručnjaci UN kritikovali su nepostupanje po rezoluciji Generalne skupštine koja je usledila nakon presude.

U međuvremenu, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta u novembru 2024. godine. U decembru 2025. godine, njegovo Žalbeno veće odbacilo je izraelski prigovor i ostavilo naloge na snazi.

Reakcija na naloge, kao i na nalaze UN u vezi sa aparthejdom, genocidom i zločinima protiv čovečnosti koje je počinio Izrael, doprinela je neuspehu međunarodnog prava u sprovođenju pravde.

Do avgusta 2026. godine, devet od 18 sudija suda i oba zamenika tužioca sankcionisane su od strane SAD. SAD su 9. oktobra 2026. godine sankcionisale sam MKS, pozivajući se na njegovu nadležnost nad američkim državljanima u inostranstvu, nakon ranijih sankcija protiv tri palestinske grupe za ljudska prava i specijalnog izvestioca UN Frančeske Albaneze. Hjuman rajts voč i tri druge grupe tužile su američkom saveznom sudu i tvrde da je cilj sankcija da se američki i izraelski zvaničnici zaštite od krivičnog gonjenja.

Sistem, a ne anomalija

Ništa od ovoga nije odstupanje od perioda posle 7. oktobra, odmetnička vlada ili neuspeh u primeni pravila. Adalah prati ove zakone do izraelske ustavne i političke kulture, izgrađene na jevrejskoj etnonacionalnoj supremaciji, i napominje da, za razliku od aparthejd Južne Afrike ili Džima Kroua u SAD, „većina zakona navedenih u izveštaju koristi neutralan pravni jezik”.

Istražna komisija UN dolazi do istog zaključka iz drugog pravca. Ona prati osnovne uzroke do 1947–1948 i kaže da cilj zauzimanja maksimalnog broja zemlje uz minimiziranje palestinskog stanovništva proizilazi iz izraelske kolonizacione politike.

Tako su kolonijalne države naseljenika uvek funkcionisale. Zakon ne stoji van projekta. To je instrument projekta. Vojna vladavina na Zapadnoj obali počiva na vanrednim propisima koje je britanski mandat napisao 1945. godine radi pokoravanja lokalnog stanovništva. Proglašenje „državne zemlje“ je, po Adalahovim rečimas, bio primarni pravni mehanizam za oduzimanje palestinske zemlje od kraja 1970-ih. Svaki sloj pretvara oduzimanje imovine u pravnu proceduru: dozvola odbijena, predmet zatvoren, peticija odbačena, zakon usvojen.

Gledano na ovaj način, dokazi opisuju jednu logiku koja funkcioniše na tri nivoa. Zakoni definišu ko ima prava. Policija, tužioci i sudovi odlučuju koga ta prava štite. A izraelska država je preduzela mere da se zaštiti od spoljne kontrole, uz podršku vlade SAD koja sada sankcioniše institucije koje pokušavaju da primene međunarodno pravo.

Država izgrađena da obezbedi dominaciju jednog naroda nad zemljom drugog naroda proizvešće upravo ovaj pravni poredak.