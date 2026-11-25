Ovaj post je deo serije „U centru pažnje“ Globalnih glasova za novembar 2026. godine, pod nazivom „Pravda kao infrastruktura”. U ovoj seriji postova, Globalni glasovi sarađuju sa Haškim institutom za inovacije prava (HiiL) kako bi istakli načine na koje pravda funkcioniše kao kritična infrastruktura za svako društvo. Možete podržati ovo izveštavanje doniranjem ovde.

U septembru 2024. godine, Vanuatu, Fidži i Samoa podneli su zahtev za amandman Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) kako bi se „ekocid“ priznao kao zločin prema međunarodnom pravu. MKS trenutno priznaje četiri krivične kategorije: genocid, zločine protiv čovečnosti, ratne zločine i zločin agresije.

Više od dve godine kasnije, amandman je formalno još uvek na čekanju; ali to ne znači da ekološki aktivisti čekaju — u stvari, mnogi rade i u javnosti i iza kulisa kako bi uspostavili pravnu infrastrukturu za zaštitu životne sredine, borbu protiv klimatske krize i kažnjavanje onih koji su odgovorni za skrnavljenje planete.

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Prema nezavisnom stručnom panelu koji je sazvala Fondacija „Stop Ekocid“, ekocid je pravno definisan kao „nezakonita ili bezobzirna dela počinjena sa saznanjem da postoji značajna verovatnoća da će ta dela prouzrokovati ozbiljnu i široko rasprostranjenu ili dugoročnu štetu po životnu sredinu“.

Za zemlje koje su podržale predlog, klimatska kriza nije apstraktna pretnja; to je stvarna i prisutna opasnost sa aktivnim posledicama po njihov narod.

Godine 2021, Simon Kofe, ministar pravde, komunikacija i spoljnih poslova Tuvalua, održao je prezentaciju na međunarodnoj konferenciji COP26 o klimatskim promenama dok je stojao u vodi do kolena kako bi pokazao kako porast nivoa mora ugrožava niske ostrvske nacije. Zvaničnici Tuvalua takođe istražuju načine da postanu prva „digitalna nacija” kao rezervni plan u slučaju da porast nivoa mora potopi celokupno zemljište pogodno za život u arhipelagu. Samo na Fidžiju, šest sela je već preseljeno zbog klimatskih promena, druga su u toku, a desetine drugih su u proceni. Kako kaže specijalni izaslanik Vanuatua za klimatske promene i životnu sredinut, Ralph Regenvanu, klimatska šteta „uništava našu ostrvsku ekonomiju, potapa našu teritoriju i ugrožava sredstva za život“.

Ubrzo nakon što je amandman podnet, podržala ga je i Demokratska Republika Kongo (DRK), koja se suočava sa sve smrtonosnijim poplavama, kao i problemima sa kvalitetom vazduha povezanim sa eksploatacionim rudarskim operacijama.

Nije slučajnost da su oni koji se najviše zalažu za ove pravne mehanizme oni koji su najviše pogođeni klimatskom krizom. Ove nacije nisu mnogo učinile da izazovu krizu, dok su velike supersile poput SAD, Kine, i Evrope, kao i korporacije koje ih podržavaju, zaradile milijarde eksploatišući i zagađujući životnu sredinu bez kontrole.

U međuvremenu, oni koji pate od posledica naše erodirajuće klime imaju ograničenu pravnu zaštitu protiv korporacija i država koje su najodgovornije. Upravo upravo ova suprotstavljenost dolazi do izražaja argument da se ekocid učini međunarodnim zločinom.

Vanuatu je bio prva država koja je pozvala da se ekocid doda u MKS 2019. godine. Najavljujući predlog, Regenvanu je rekao:

„Preduzimamo smele i neophodne mere kako bismo se suočili sa ovim izazovima i ohrabrili druge ranjive države da uzmu u obzir naš novopodneti predlog da se ekocid dovede pred MKS. Pravno priznavanje teške i široko rasprostranjene štete po životnu sredinu ima značajan potencijal da obezbedi pravdu i, što je ključno, da spreči dalje uništavanje.“

Zašto reformisati MKS?

Međunarodni krivični sud je formalno osnovan 2002. godine radi gonjenja pojedinaca za teške međunarodne zločine (ne treba ga mešati sa Međunarodnim sudom pravde, koji rešava pravne sporove između zemalja).

Zločini protiv životne sredine su posebno teški, jer se tradicionalne mere pravne odgovornosti obično oslanjaju na određene pojedince ili imovinu koja je oštećena kako bi se pokrenuo pravni postupak. U slučajevima kada zagađivači doprinose širem destruktivnom obrascu, pravni status postaje nejasan. Ova teorija je više puta testirana jer su pojedinci pokušavali da tuže kompanije za fosilna goriva na građanskom sudu zbog njihovih destruktivnih praksi i zloupotreba, pri čemu je većina slučajeva uglavnom bila neuspešna.

Pristalice kažu da bi, ako bi predloženi amandman bio uspešan, tužiocima MKS-a dao ovlašćenje da pojedince, kao što su rukovodioci velikih kompanija zagađivača ili šefovi država, pozovu na odgovornost u slučajevima poput masovnih izlivanja nafte ili krčenja esencijalnih kišnih šuma.

Kako primećuje uvodnik u časopisu „The Global Witness“ notes:

Iako je nedavno bilo niza hrabrih pokušaja da se korporacije za proizvodnju fosilnih goriva tuže na građanskom sudu zbog prikrivanja dokaza da njihove aktivnosti izazivaju globalno zagrevanje, optuženi su uglavnom uspeli da se izvuku nekažnjeno. … Kriminalizacija ekocida bi popunila ovu pravnu prazninu i omogućila bi pojedincima (i kompanijama u nekim jurisdikcijama) da budu krivično gonjeni zbog učešća u radnjama sa saznanjem da je verovatno da će oštetiti životnu sredinu, bez potrebe da se dokaže šteta po bilo koju pojedinačnu osobu.

Da bi se Rimskom statutu dodalo krivično delo, predlog mora da dobije dvotrećinsku većinu glasova u Skupštini država članica suda. Čak i tada, amandman na odredbe o krivičnim delima statuta obavezivao bi samo države koje ga prihvate, a sud ne bi mogao da goni državljane ili teritorije država koje ga ne prihvataju.

Rimski statut ima 123 potpisnice – broj koji ne uključuje Kinu, Indiju ili SAD, tri najveća svetska doprinosioca emisijama gasova staklene bašte. SAD su se, posebno pod administracijom sadašnjeg predsednika Donalda Trampa, poslednjih godina povukle od klimatskih obaveza, uključujući povlačenje iz Pariskog sporazuma UN o klimi iz 2015. godine. Takođe su postale sve neprijateljskije nastrojene prema samom sudu, pošto je Trampova administracija uvela sankcije pojedinačnim tužiocima i sudijama MKS-a počev od početka 2025. godine. Zatim, u obraćanju Generalnoj skupštini UN u septembru 2026. godine, Tramp je pozvao sve države članice da se potpuno povuku iz sporazuma, a nedeljama kasnije, u oktobru 2026. godine, uveo je sveobuhvatne sankcije samom sudu.

Sa najvećim emiterima van suda i Vašingtonom koji radi na njegovom potkopavanju, zagovornici gledaju dalje od reforme Haga i MKS-a. Kako tvrde pravni nadzornici, krajnji cilj nije samo da se navede MKS da prizna ekocid – iako bi to bio odličan prvi korak – već, ako bi MKS uspostavio okvir za krivično gonjenje međunarodnih ekoloških zločina, putem amandmana ili samo prilagođavanjem postojećih politika, to bi moglo da podstakne države koje su ga ratifikovale da ažuriraju svoje domaće krivične zakonike i usvoje politike za zaštitu i očuvanje sopstvenih ekosistema, a takođe i da krivično gone one koji ih krše.

Postojeće odredbe u okviru Rimskog statuta

Iako MKS do sada nije usvojio predlog, sud nije stajao mirno.

U decembru 2025. godine, tužioci MKS-a objavili su dokument o politici o krivičnom gonjenju štete po životnu sredinu putem postojećih mehanizama koji su već utvrđeni u Rimskom statutu – međunarodnom ugovoru kojim je osnovan MKS.

Rimski statut pominje životnu sredinu samo jednom. Član 8(2)(b)(iv) propisuje da je ratni zločin pokretanje napada znajući da će prouzrokovati „široko rasprostranjenu, dugoročnu i ozbiljnu” štetu po životnu sredinu. Tradicionalno, ovaj član se primenjivao samo tokom oružanih sukoba, a prethodni pokušaji da se uništavanje životne sredine goni pred sudom bili su neuspešni.

Ambasador Vanuatua pri UN, Odo Tevi, tvrdio je da se bezobzirno uništavanje prirode „može i dešava u bilo kom trenutku, ne samo tokom sukoba“.

Politiku iz decembra 2025. godine, pokrenutu na Skupštini država članica, zajednički su organizovali Kostarika, Francuska, Nemačka, Panama i Maršalska Ostrva. Ona objašnjava kako se uništavanje životne sredine može istražiti i goniti u okviru četiri postojeće kategorije krivičnih dela, na primer, kada se zagađenje ili oduzimanje prirodnih resursa koristi za počinjenje zločina protiv čovečnosti.

Analitičari Opservatorije za konflikte i životnu sredinu napominju da se ovaj dokument o politici ne bavi predlogom o ekocidu i da dvosmislenost u standardu ratnog zločina ostaje. Drugi ukazuju na ograničene resurse u tužilaštvu.

U septembru 2026. godine, predstavnici MKS-a su rekli da su „prešli u fazu implementacije” kako bi uspostavili jasnije parametre za krivično gonjenje ekoloških zločina prema Rimskom statutu. U svom saopštenju, kancelarija je navela da je primila brojne komunikacije o navodnim zločinima sa ekološkom dimenzijom i da gradi mrežu organa za sprovođenje zakona o zaštiti životne sredine, relevantnih organizacija, stručnih grupa i organizacija civilnog društva radi istrage.

Ali neke jurisdikcije ne čekaju. Kako jedna nedavna studija napominje, „suština kriminalizacije ekocida je napredovala svuda osim kroz amandman: direktivu EU čiji je najteži prekršaj zvanično ‘uporediv sa ‘ekocidom”, konvenciju Saveta Evrope, nacionalne zakonike u Belgiji, Francuskoj i Ukrajini i završenu politiku Kancelarije tužioca MKS-a [Tužilaštvo MKS-a] koja goni štetu po životnu sredinu kroz postojeća četiri krivična dela“.

Tačke krivice variraju u zavisnosti od toga koliko država trenutno primenjuje domaće zakone protiv ekocida. Stop Ekocid Internešenel navodi da je dvanaest zemalja, uključujući Belgiju, Francusku i Ukraijinu, usvojilo ekocid ili ekvivalentna krivična dela u domaće zakonodavstvo. Mauricijus je postao najnoviji u aprilu 2026. godine, a zakonodavstvo napreduje u zemljama uključujući Brazil, Peru, Argentinu, Meksiko, Italiju i Holandiju.

Kao što je navedeno u gorepomenutoj studiji, revidirana Direktiva EU o ekološkom krivičnom delu takođe pokriva ponašanje „uporedivo sa ekocidom”, a države članice su morale da je transponuju do maja 2026. godine. Pored toga, pravni i ekološki stručnjaci iz 14 zemalja Latinske Amerike objavili su model zakona o ekocidu 1. oktobra 2026. godine, u nastojanju da pokrenu buduće zakone o ekocidu u regionu.

Šta sledi

Sledeća faza je proceduralna, a ne dramatična: Da li države daju predlogu formalan put napred na 25. sednici Skupštine država članica u Hagu, od 30. novembra do 7. decembra 2026. godine. Glasanje bi signaliziralo da li Rimski statut može da prevaziđe zločine za koje je napisan. Zastoj bi ostavio politiku tužilaštva i nacionalne zakone kao glavne raspoložive alate.

Odluka dolazi u ključnom trenutku za MKS, jer neki međunarodni akteri počinju da dovode u pitanje legitimitet, moć i efikasnost međunarodnih vladajućih telaies.

Za nacije koje su ovo započele, ulog nije apstraktan. One traže od sveta da izgradi infrastrukturu za krivično gonjenje i sprečavanje štete koja im se već dešava. Dok se ta infrastruktura ne implementira, teret štete će nastaviti da pada na one koji su najmanje odgovorni za izazivanje ove krize.