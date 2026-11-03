Ovaj intervju je deo serijala tekstova koji predstavljaju rad korisnika grantova u okviru programa „ Digital Spark”. Program je deo projekta „Regionalni mehanizam podrške za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju EECA”, koji sprovode Fondacija Metamorfozis i TechSoup, u partnerstvu sa organizacijom CIVICUS i u okviru „Inicijative za digitalnu demokratiju” ( Digital Democracy Initiative (DDI), koja obuhvata zemlje takozvanog „Globalnog juga”. Tekst se objavljuje na platformi „Globalni glasovi” u skladu sa sporazumom o razmeni sadržaja.

Jedna od najvećih prepreka za efikasno angažovanje građana u komunikaciji sa vlastima na Kosovu jeste zbunjujuća i neefikasna birokratija. Kada građani žele da prijave problem u svojoj zajednici – poput rupa na putu ili nelegalnog odlaganja otpada – suočavaju se sa sistemom koji od njih zahteva da poznaju nadležnosti različitih državnih institucija i da sami prikupljaju i podnose potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko se pritužbe podnesu pogrešnoj instituciji ili bez odgovarajućih dokumenata, one bivaju ignorisane ili njihova obrada traje veoma dugo. To obeshrabruje građane da se angažuju i negativno utiče na njihovo poverenje u vlast. Na kraju, to dodatno pogoršava the already ionako složenu situaciju kada je reč o transparentnosti, komunikaciji i odgovornosti državnih organa na Kosovu.

Tokom 2026. godine, lokalna nevladina organizacija (NVO), Sbunker odgovorila je na ovaj izazov kreiranjem onlajn platforme pod nazivom „Kosovo.report”, koja građanima omogućava da brzo i jednostavno prijave probleme nadležnim organima. Globalni glasovi su putem imejla razgovarali sa Hanom Devom, menadžerkom projekta u organizaciji „Sbunker”, kako bi saznali više o ovoj inicijativi. Intervju je uređen radi jasnoće i sažetosti.

Globalni glasovi (GG): Molimo vas, recite nam nešto o svojoj organizaciji i zašto ste odlučili da se uključite u projekat „Digital Sparks“.

Hana Deva (HD): Sbunker je nevladina organizacija osnovana 2016. godine, fokusirana na pružanje analiza i argumentovanih stavova o važnim političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim pitanjima na Kosovu i Zapadnom Balkanu. Kroz naš program za borbu protiv dezinformacija (Disinfo), pratimo lokalne i regionalne medijske sadržaje kako bismo identifikovali i suzbili dezinformacije. Sbunker kreira podkaste i druge medijske sadržaje koji istražuju politička i društvena dešavanja, kao i filozofske, kulturne i teorijske diskusije. Pridružili smo se projektu „Digital Sparks“ jer smo želeli da stvorimo direktan oblik građanskog angažmana putem tehnologije. To je dovelo do razvoja platforme „Kosovo.report“, osmišljene tako da građanima pruži jednostavan način za prijavljivanje problema i podnošenje zahteva koji se tiču njihovih naselja i lokalnih zajednica. Platforma služi kao spona između građana i javnih institucija, omogućavajući da prijave stignu do nadležnih institucija, uz istovremeno činjenje tog procesa pristupačnijim za same građane.

GG: Koji vas je problem ili izazov u vašoj zajednici podstakao da pokrenete ovaj projekat?

HD: Kroz naš rad u oblasti medija i građanskog angažmana, zainteresovali smo se za to kako građani prenose informacije o svakodnevnim problemima u svojim zajednicama javnim institucijama. Istraživanja javne uprave na Kosovu ukazuju na fragmentisano pružanje javnih usluga, nedoslednosti u administrativnim procedurama i digitalnim servisima, kao i na stalne izazove u komunikaciji između građana i institucija. Zbog toga proces prijavljivanja problema nadležnoj službi često može biti nejasan. Platforma „Kosovo.report“ razvijena je upravo sa ciljem rešavanja ovog izazova. Ideja je da se građanima omogući jednostavniji način prijavljivanja problema, bez potrebe da prethodno utvrđuju koja je institucija ili služba za to nadležna. Na osnovu vrste i lokacije problema, platforma automatski usmerava prijavu ka odgovarajućoj službi i omogućava građaninu da prati šta se nakon toga dešava.

GG: Koje su ključne promene ili aktivnosti koje je vaša organizacija sprovela tokom učešća u projektu?

HD: Naš glavni posao bio je razvoj platforme „Kosovo.report” – od početnog koncepta do funkcionalnog rešenja koje se trenutno priprema za pilot-fazu. Uz taj razvoj, koordinirali smo sa Opštinom Priština kako bismo utvrdili na koji način prijave građana treba da stignu do nadležnih službi, a pripremili smo i Memorandum o razumevanju kojim je ta saradnja formalizovana. Pored rada na platformi, organizacija „Sbunker” je tokom trajanja projekta služila kao centar za jačanje kapaciteta drugih korisnika grantova u okviru projekta „Digital Sparks”. Organizovali smo sastanke i radionicu o javnom zagovaranju, tokom koje su učesnici radili na osmišljavanju zajedničke akcije zagovaranja. Takođe, ugostili smo Boru Dibru, mladu saradnicu iz albanske organizacije IRSH („Mladi intelektualci, Nada”), koja je kod nas provela mesec dana na programu usavršavanja fokusiranom na digitalni građanski angažman, medijsku pismenost i participativno zagovaranje.

GG: Kako je vaše učešće u projektu uticalo na korisnike vaše organizacije i zajednicu kojoj služite? Možete li navesti primere.

HD: Projekat je omogućio organizaciji „Sbunker” da proširi pristup građanskom angažmanu. Veliki deo našeg rada tradicionalno je bio usmeren na informisanje građana i podsticanje javne debate putem publikacija. Kroz „Kosovo.report” razvijamo alat koji ide korak dalje: pruža građanima kanal putem kojeg mogu da ukažu na probleme u svojim zajednicama, pri čemu se njihove prijave usmeravaju ka nadležnim službama. Sledeći korak je pilot-testiranje platforme „Kosovo.report” u glavnom gradu, Prištini, gde ćemo imati priliku da je testiramo zajedno sa građanima, prikupimo njihove utiske i utvrdimo šta je potrebno dodatno unaprediti.

GG: Kako su se vaše znanje, svest i iskustvo u vezi sa digitalnom demokratijom i građanskim prostorom promenili zahvaljujući vašem učešću u ovom projektu?

HD: Razvoj platforme Kosovo.report pružio nam je iskustvo u kreiranju digitalnog alata putem kojeg građani mogu da prijave probleme i usmere ih ka nadležnim službama. Ovaj proces je takođe podrazumevao saradnju sa Opštinom Priština tokom priprema za pilot-fazu projekta, što predstavlja drugačiji obim rada u odnosu na dosadašnji fokus organizacije „Sbunker” na medije i javnu debatu. Naša uloga „čvorišta za razvoj kapaciteta” (capacity hub) pružila nam je priliku da blisko sarađujemo sa pojedinačnim korisnicima grantova i drugim organizacijama civilnog društva, da se upoznamo sa njihovim projektima u oblasti digitalne demokratije, kao i sa izazovima sa kojima se suočavaju njihove zajednice. Sve ove aktivnosti zajedno proširile su iskustvo organizacije „Sbunker” – sa medija, analiza i javne debate, prešli smo i na razvoj digitalnih alata, kao i na bližu saradnju sa organizacijama civilnog društva i javnim institucijama.

GG: Koje su najvrednije lekcije i iskustva koja nosite iz ovog projekta?

HD: Jedno od najvrednijih iskustava bilo je razvijanje nečega što je osmišljeno tako da ima direktnu primenu u svakodnevnom životu ljudi. Kroz Kosovo.report primenjujemo drugačiji pristup: razvijamo platformu koju građani mogu da koriste u svojim zajednicama kako bi komunicirali sa nadležnim institucijama. Izrada ove platforme pomogla nam je da bolje razumemo šta je potrebno da bi se ideja o građanskom učešću pretvorila u nešto što funkcioniše u praksi. Uloga „čvorišta za razvoj kapaciteta” i program stipendiranja dodatno su obogatili ovo iskustvo, omogućavajući nam saradnju sa ljudima koji digitalnoj demokratiji i građanskom angažmanu pristupaju iz različitih projekata i konteksta.

GG: Šta sledi? Kako ćete primeniti stečena znanja i izgrađene digitalne kapacitete u svom budućem radu i unutar svoje zajednice?